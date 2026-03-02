Detenido por provocar cinco focos de incendio en la capital tras quemar contenedores y vehículos

Agente de Policía Nacional - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la reciente detención de un hombre acusado de un delito de incendio provocado en varios focos de la ciudad de Madrid, donde había prendido fuego a contenedores de basura y vehículos en los distritos madrileños de Latina y Carabanchel, según la Jefatura Superior de Policía.

Los hechos se produjeron sobre las 16.30 horas del viernes, cuando la Policía Nacional recibió un primer aviso por fuego en un contenedor de basura ubicado en la avenida de Nuestra Señora de Valvanera. Apenas unos minutos más tarde los agentes fueron alertados de un incendio en un contenedor de papel de la calle Laguna.

Esa misma tarde la Sala CIMACC-091, recibió dos nuevos avisos de similares características, uno en la calle San Patricio y otro en la calle Alejandro Morán, que afectaban a vehículos y mobiliario urbano del lugar. En poco más de tres horas, se llegó a provocar el incendio de cinco focos distintos en Carabanchel y Latina.

Las investigaciones policiales permitieron conocer las características físicas del posible autor, que finalmente fue localizado. Al interceptarle, los agentes comprobaron que tenía las manos ennegrecidas y restos de ceniza en su ropa, encontrando entre sus pertenencias un mechero, por lo que se procedió a su detención.

El sospechoso fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su inmediato ingreso en prisión de forma provisional.