Detenido el responsable de una peluquería de Tetuán por venta de droga en el local

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - CNP - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, han detenido a un varón tras desmantelar un punto de venta de sustancia estupefaciente que operaba en una peluquería del distrito madrileño de Tetuán, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los hechos sucedieron con motivo de un dispositivo de prevención en este local abierto al público y en el que se pudo detectar un inusual trasiego de personas.

Los policías accedieron al interior para identificar a los asistentes, pudiendo observar varias dosis de sustancia estupefacientes dispuestas sobre un espejo que se encontraba en el negocio.

Por todo lo anterior se realizó una inspección exhaustiva en la que colaboraron agentes con perros adiestrados, que detectaron un hueco en una de las baldas de un armario, donde hallaron sustancia estupefaciente.

Además se intervinieron más de 600 gramos de cocaína y fenacetina, 100 gramos de marihuana, 500 cajetillas de tabaco, un revolver municionado con 4 cartuchos oculto en una nevera, 6 cartuchos adicionales, un cuchillo y más de 2.000 euros en efectivo.

El responsable del establecimiento resultó detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y tenencia ilícita de armas, siendo posteriormente puesto a disposición de la autoridad.