Detenido un trabajador en Torrejón por sustraer material para instalaciones de cerveza de más de 93.000 euros

Coche de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un trabajador de una empresa de Torrejón de Ardoz por la presunta sustracción continuada de maquinaria y material destinado a instalaciones de suministro de cerveza, cuyo valor total supera los 93.000 euros, y ha recuperado parte de los efectos en una empresa de recuperación de residuos del Corredor del Henares.

La investigación comenzó después de que los responsables de la compañía detectaran la desaparición de una importante cantidad de material que no se encontraba ni en el almacén ni instalado en los establecimientos a los que prestaban servicio, ha informado la Policía en un comunicado.

Entre los efectos sustraídos figuraban 40 columnas de dispensación tipo Noray, valoradas en 12.490 euros; 80 cabezales, por 6.180 euros; 500 grifos de cerveza, valorados en 36.845 euros, y 20 máquinas de cerveza, por un importe de 37.703 euros, según el inventario aportado por la empresa.

Las pesquisas permitieron centrar las sospechas en uno de los trabajadores, que tenía acceso al almacén y que, presuntamente, vendía después el material sustraído en una empresa de recuperación de residuos.

Los agentes localizaron en este establecimiento alrededor de 180 kilos de efectos pertenecientes a la compañía, entre ellos 13 columnas de dispensación de cerveza, 112 grifos, 56 pinchadores, tres reductores, cuatro soportes y ocho grifos de agua.

Además, las actuaciones permitieron determinar que durante el periodo investigado se habrían vendido aproximadamente 1.000 kilos de material sustraído, compuesto por acero, aluminio, cobre y latón.

El trabajador fue detenido como presunto responsable de un delito de hurto y posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial competente.