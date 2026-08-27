Detenido un varón en San Sebastián de los Reyes con más de 100 pastillas de éxtasis

Intervención policial en San Sebastián de los Reyes - POLICÍA NACIONAL

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón en la localidad de San Sebastián de los Reyes por un delito contra la salud pública en un operativo en el que se le intervino una bolsa hermética con más de 100 pastillas de éxtasis, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los hechos se produjeron el pasado 21 de agosto. Mientras los policías realizaban labores de seguridad ciudadana en vehículo rotulado, observaron a un individuo que, al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud huidiza y cambió bruscamente de acera.

Ante esta conducta, los agentes procedieron a interceptarlo. El varón mostró un marcado nerviosismo y portaba una bandolera, negándose de forma reiterada a mostrar su contenido. Durante la intervención empujó a uno de los agentes y emprendió la huida a la carrera, iniciándose una persecución.

El individuo cayó accidentalmente durante la fuga, momento en el que fue alcanzado por los agentes, ofreciendo gran resistencia durante su detención.

Tras una inspección realizada por los agentes en la bandolera que portaba el varón, se localizaron 100 pastillas de sustancia estupefaciente.

Por todo ello, al autor de los hechos se le imputan delitos de resistencia y desobediencia, así como un delito contra la salud pública, siendo puesto a disposición judicial tras su detención.