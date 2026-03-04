Detenido en Vicálvaro con casi un kilo de ketamina escondido en un vehículo de alquiler - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha informado de la reciente detención en el distrito de Vicálvaro de un joven de 26 años que escondía cerca de un kilo de ketamina en un vehículo de alquiler traído desde Murcia.

Los hechos se produjeron el 19 de febrero por la tarde en las inmediaciones de la calle Cerro del Tesoro, donde una patrulla en funciones de seguridad ciudadana se percataron de la presencia de dos personas junto a un coche estacionado.

Estas dos personas actuaron de forma nerviosa al percatarse de la presencia policial y abandonaron la zona apresuradamente. Los agentes se acercaron entonces al vehículo estacionado, en cuyo interior observaron un teléfono móvil y varias prendas de vestir.

Los agentes municipales elevaron las sospechas por el estado del interior del coche, comprobando entonces los datos del vehículo y, tras conocer que se trataba de un coche alquilado en Murcia, contactaron con la empresa para identificar al arrendatario.

Poco después, el hombre que había abandonado apresuradamente la zona regresó al vehículo y comenzó a sacar los objetos del interior del coche. En ese momento los agentes aparecieron de nuevo en escena e identificaron al sospechoso, que reconoció que el coche había sido alquilado en Murcia por su pareja sentimental.

La Policía Municipal procedió a registrar el interior del vehículo, encontrando en la parte trasera una bolsa en cuyo interior había cerca de un kilo de una sustancia blanquecina. El sospechoso reconoció que se trataba de ketamina que acababa de comprar.

Junto a esta cantidad de sustancia estupefaciente los agentes encontraron más de 400 euros en efectivo y también dólares. Por estos hechos, los agentes detuvieron al sospechoso, un joven español del año 2000, acusado de un posible delito contra la salud pública.