Detenidos cuatro Trinitarios por el apuñalamiento de un menor en un centro comercial de Alcalá en abril

Archivo - Imagen de archivo de un agente y coche patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a otros cuatro jóvenes presuntamente miembros de la banda latina Trinitarios acusados de haber participado en el apuñalamiento a un menor de edad a mediados del pasado mes de abril en un centro comercial de la ciudad de Alcalá de Henares.

Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo 19 de abril, cuando un grupo de jóvenes comenzó a perseguir a otros dos --presuntamente miembros de la banda Dominican Don't Play-- hasta alcanzarles para golpearles en varias ocasiones y asestar varias puñaladas a uno de ellos.

Tras el ataque, los presuntos autores huyeron por calles aledañas al centro comercial. Sin embargo, horas después uno de los agresores --un español de 20 años-- se presentó en la Comisaría de Policía de Torrejón de Ardoz, donde reconoció los hechos, por los que fue detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio.

Pese a todo, la investigación siguió avanzando hasta que el pasado 29 de abril se logró detener a otros cuatro presuntos miembros de Trinitarios acusados también de participar en los hechos, por los que también se les señala como presuntos autores de un delito de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal.

Los detenidos tienen entre 17 y 20 años, y según las investigaciones de la Policía habrían mantenido conversaciones por redes sociales con la principal víctima, a la que lograron identificar en el centro comercial de Alcalá a mediados de abril, según han informado fuentes policiales.

La víctima, un menor de 15 años y nacionalidad peruana, según señalaron ya entonces fuentes cercanas al caso, tuvo que ser atendido por personal sanitario con heridas de arma blanca en el glúteo y en la espalda, y fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón.