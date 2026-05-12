Detenidos cuatro varones especializados en robos con fuerza en empresas

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MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro varones especializados en robos con fuerza en oficinas y establecimientos comerciales donde tenían conocimiento de que contaban con cajas fuertes y presuponían grandes beneficios debido a su actividad mercantil.

Se les imputan la comisión de 14 hechos cometidos en los distritos de Chamberí, Retiro, Centro, Chamartín, Moncloa-Aravaca y las localidades de Getafe y Coslada, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento de un robo con fuerza cometido en un establecimiento comercial del distrito de Retiro en el que sustrajeron la caja fuerte tras fracturar la puerta de acceso al local.

Avanzadas las pesquisas, los investigadores lograron recabar hasta 14 denuncias de hechos cometidos de forma similar, en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid.

SEIS ROBOS COMETIDOS EN EL MISMO EDIFICIO EN APENAS UNA SEMANA

En el transcurso de la investigación los agentes recopilaron hasta cuatro denuncias de robos en cuatro empresas diferentes, ubicadas en el mismo edificio del distrito de Chamberí. Además, apenas una semana después, se perpetraron otros dos robos más en el mismo edificio.

Avanzadas las pesquisas, los investigadores lograron la identificación de cuatro varones. Por tales hechos, se estableció un dispositivo de vigilancia y localización que culminó el pasado día 20 de abril con la detención de estos cuatro individuos, como presuntos responsables de 14 delitos de robo con fuerza, pasando posteriormente a disposición judicial.