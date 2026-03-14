Detenidos dos falsos repartidores tras irrumpir en una vivienda en Hortaleza y herir a dos personas

Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido la mañana de este sábado a dos personas que han irrumpido en una vivienda familiar del distrito de Hortaleza haciéndose pasar por repartidores, junto a otras dos personas que han logrado huir del lugar, y que han causado heridas leves a dos de los inquilinos de la casa.

Los hechos se han producido sobre las 10.00 horas de este sábado cuando una mujer ha solicitado ayuda desde su vivienda situada en la calle de Moscatelar, esquina con la calle de Ulises, junto al Metro de Arturo Soria, según han indicado a Europa Press fuentes policiales.

Las primeras investigaciones apuntan a un robo con fuerza en el domicilio. En cualquier caso, fuentes policiales han apuntado a Europa Press que se descarta la hipótesis del secuestro express.

Tres de los presuntos atracadores han entrado en el domicilio y el cuarto ha esperado en la calle con un vehículo, de matrícula francesa, para facilitar la huída.

Los efectivos policiales han logrado arrestar a dos de los que habían accedido a la vivienda, mientras que los otros dos han logrado escapar del lugar.

Los agentes han localizado en la zona el vehículo utilizado en la huída, así como una camiseta y un pantalón de uno de los supuestos atracadores, material que ya está siendo analizado por efectivos de la Policía Científica.

Al lugar han acudido sanitarios de una ambulancia básica del Summa 112, que han atendido a dos miembros de la familia, que presentaban heridas leves, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.