Detenidos dos hombres en Madrid por una estafa mediante el método de los 'billetes tintados'

Material incautado en una operación contra un delito de estafa por 'billetes tintados' - POLICÍA NACIONAL

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de estafa por emplear el conocido método de los 'billetes tintados', según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

La investigación se inició el 28 de octubre, cuando la víctima denunció en la Comisaría de Distrito de Arganzuela que, durante el proceso de venta de un local, había recibido una oferta basada en este 'modus operandi'.

El fraude consistía en presentar supuestos billetes de curso legal teñidos de negro, alegando que se hacía para evitar su detección en aduanas. Posteriormente, mediante un proceso químico, se devolvería el dinero a su estado original.

Los estafadores explicaron a la víctima que necesitaban disponer de billetes auténticos para transferir la tinta y completar el proceso. Para ganarse su confianza, llegaron a realizar una demostración con un billete real.

Finalmente, apenas unos días después, los agentes establecieron un operativo que culminó con la detención de los dos sospechosos. En el lugar intervinieron cerca de 500 billetes falsos de 50 euros, además de material químico y utensilios utilizados para la estafa.