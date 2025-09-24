Detenidos dos varones por atracar tres farmacias con arma blanca en una semana

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos varones que atracaron con arma blanca en una semana tres farmacias en los distritos de Hortaleza y Fuencarral-El Pardo con arma blanca, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Se aproximaban a los establecimientos elegidos en vehículo y mientras uno esperaba dentro del coche en la puerta del establecimiento, el otro perpetraba el robo armado con una navaja.

Asaltaron tres farmacias, una en el distrito de Hortaleza y dos en Fuencarral-El Pardo, en las que sustrajeron cerca de 2.500 euros. Uno de ellos ha ingresado en prisión tras su puesta a disposición judicial.

La investigación comenzó el pasado mes de agosto cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de denuncias procedentes de tres farmacias que habían sido asaltadas con arma blanca exigiendo la recaudación de las cajas fuertes. Los agentes concluyeron que podría tratarse de las mismas personas, ya que los tres hechos se habían producido de forma similar.

INMOVILIZÓ A UNA EMPLEADA Y LA AGARRÓ POR EL CUELLO

El asaltante se dirigía hacia las empleadas que se encontraban en el establecimiento amenazándolas con un arma blanca. Inmediatamente se aproximaba a ellas y tras inmovilizarlas con el brazo, les ponía el arma blanca en el cuello, exigiéndoles el dinero recaudado de las cajas fuertes.

Esta violencia ejercida provocó que dos de las empleadas de uno de los establecimientos sufrieran un ataque de pánico, decidiendo ambas renunciar a sus trabajos debido a la situación de estrés vivido.

Tras una laboriosa investigación, los agentes lograron identificar a los dos implicados. Por ello se estableció un dispositivo especial de vigilancia y localización, que culminó el pasado 9 y 10 de septiembre con el arresto de estos dos hombres como presuntos responsables de tres robos con violencia e intimidación.

Tras su paso a disposición judicial se decretó el ingreso en prisión para uno de ellos.