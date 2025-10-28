Detenidos los encargados de una plantación de más de 2.250 plantas de marihuana en Ajalvir

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil en una plantación de marihuana - GUARDIA CIVIL

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas como presuntas encargadas de una plantación de marihuana en el municipio madrileño de Aljavir, donde la Benemérita ha incautado un total de 2.256 plantas, junto a 25 kilos de cogollos congelados y 133 gramos de hachís.

La investigación del instituto armado ha permitido localizar la plantación de marihuana en una nave industrial de la localidad, donde además de las citadas cantidades de droga, los agentes también han localizado unos 7.650 euros en efectivos y un coche de alta gama, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Los agentes constataron que los dos detenidos se encargaban de mantener y regentar el cultivo, con instalaciones también vinculadas a una vivienda en Valdetorres del Jarama. Ahora se les imputa un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, al detectarse un enganche ilegal a la red para alimentar la plantación.