Detenidos seis Latin King por agredir y robar el móvil a un joven en la pradera de San Isidro

Archivo - Dos agentes a caballo en el dispositivo de seguridad para las Fiestas de San Isidro en Madrid, en el Paseo de la Ermita del Santo junto al Parque de San Isidro, a 13 de mayo de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a seis presuntos miembros de la banda juvenil Latin King, uno de ellos menor de edad, acusados de agredir y robar a un joven en la madrugada del miércoles en el interior de la pradera de San Isidro.

Los hechos ocurrieron poco después de la medianoche del miércoles, cuando agentes de la Policía Municipal que supervisaban las labores de desmontaje de las atracciones por las fiestas de San Isidro observaron a dos varones que salían del interior del parque.

Los agentes se percataron de que uno de ellos tenía la cara y la ropa ensangrentada, por lo que se solicitó la asistencia de personal sanitario de Samur-Protección Civil para que atendiera al herido, según información de 'ABC' confirmada por la Policía Municipal.

Según manifiesta la víctima, él y un acompañante habían sido abordados por otro joven que les hizo signos de una corona con las manos y de "bajar la patria", simbología de este tipo de bandas para humillar y provocar a grupos rivales.

En ese momento, la víctima recibió un puñetazo en la cara y un botellazo, al tiempo que apareció otro grupo más numeroso que aprovechó para robarle el móvil y un altavoz y huir de la zona a la carrera. Conocidos los hechos, la Policía solicitó la presencia de refuerzos para dar con los presuntos autores.

Finalmente, la Policía Municipal observó a un grupo de personas en la calle Vicente Quesada, una de las que delimitan el parque de San Isidro, que concordaba con la descripción aportada. Estos trataron de escapar y motivaron que los agentes tuvieran que encender señales luminosas y acústicas.

Finalmente estas seis personas fueron alcanzados y detenidos en el cruce entre la calle Ervigio y la calle Tercio, y terminaron por reconocer la agresión y el robo de pertenencias de la víctima, que fueron encontradas más tarde tiradas en el suelo en el parque.

Los detenidos son tres españoles, un venezolano, un hondureño y un ecuatoriano, todos ellos nacidos entre 2005 y 2009. En el caso del menor de edad, fue trasladado a dependencias del Grupo de Menores (GRUME), donde fue recogido por sus padres.

La víctima es un español nacido en el año 2003 y que manifestó su intención de presentar denuncia contra los agresores, a los que se les imputan delitos de robo con violencia y desobediencia grave a los agentes de seguridad.