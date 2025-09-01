Detenidos tres ciudadanos turcos vinculados al tráfico de drogas por circular en Serrano con un arma de fuego

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a tres ciudadanos de nacionalidad turca vinculados a la organización criminal relacionada con el tráfico de drogas de Los Dalton y que circulaban con un arma de fuego en el vehículo, según ha avanzado 'El Mundo' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El suceso se produjo el pasado 20 de agosto a las 21.30 horas en la calle de Serrano cuando una patrulla circulaba de forma rutinaria entre la calle Génova y Colón, donde se percataron de la presencia de un turismo que, al reconocer a los policías inició maniobras extrañas.

Se trataba de un vehículo de alta gama, un Mercedes GLA 2.000. En el interior se encontraban dos hombres de 33 años y uno de 25. Además del arma mencionada, los agentes dieron con un cargador de esta y 3.345 euros en efectivo.

A la hora del control, se solicitó el carné de conducir al conductor, mientras que este solo ofreció una fotocopia de una licencia turca que podría ser falsa, según sospecharon entonces los agentes.

Tras ello, se procedió a cachear a los tres integrantes, tras lo que se encontró un documento judicial en el que se podían leer acusaciones de pertenencia a organización criminal, posesión de drogas y tenencia ilícita de armas. Una unidad canina participó en la intervención y los sospechosos se encuentran investigados.

El cabecilla de Los Dalton, la organización criminal a la que pertenecía, fue asesinado a tiros el pasado 4 de agosto en pleno centro de Torrevieja. Según las investigaciones, los autores del crimen habrían sido miembros del clan rival de Los Casper.

Ambos grupos mantienen una guerra abierta por el control del narcotráfico y el comercio de armas en varios países europeos, con presencia asentada en Málaga y la Costa del Sol.