Detenidos tres hombres durante el desmantelamiento de tres narcopisos en Vallecas

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, ha logrado desmantelar tres narcopisos situados en distintos puntos del distrito de Puente de Vallecas, en cada uno de los cuales procedió a la detención de un hombre acusado de delitos de tráfico de drogas.

Las investigaciones comenzaron a principios de este año 2026, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que desde estos puntos de venta se distribuían habitualmente sustancias estupefacientes, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Por estos motivos, a finales de febrero se llevaron a cabo tres entradas y registros independientes en las viviendas sospechosas, en las que se encontraron cerca de tres kilos de sustancias estupefacientes (cocaína, hachís, marihuana y pastillas), armas prohibidas y casi 18.000 euros.

En cada uno de estos narcopisos la Policía Nacional y la Municipal de Madrid procedieron a la detención de una persona que, acusadas de delitos de tráfico de drogas, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.