Detenidos tres jóvenes tras agredirse en un bar de Puente de Vallecas

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres jóvenes, dos de ellos de origen dominicano y otro de Sudán, tras agredirse mutuamente con lo que podrían ser vasos en un bar del distrito madrileño de Puente de Vallecas, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos que han derivado en el arresto han tenido lugar sobre las seis de la madrugada en la Avenida Monte Igueldo. Uno de los detenidos ha resultado herido grave al recibir un corte profundo en el cuello, por lo que ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón de la capital.

A la llegada de los sanitarios del Samur-Protección Civil, otro de los jóvenes presentaba contusiones y una herida en la barbilla, mientras que el tercero de los heridos tenía cortes y heridas en las manos. Éste último no ha requerido de traslado hospitalario.

Una patrulla de la Policía Municipal de Madrid ha acompañado al convoy sanitario al hospital para facilitar los traslados. La Policía Nacional ha hecho cargo de la investigación y no descarta que se trata de un asuntos de bandas juveniles.