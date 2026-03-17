Detenidos en Vallecas dos menores de los Ñetas acusados de intentar matar a un miembro de una banda rival

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la reciente detención en el distrito madrileño de Puente de Vallecas de dos jóvenes menores de edad presuntos integrantes de la banda de los Ñetas acusados de intentar matara un miembro de una banda rival.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de febrero, cuando en el altercado resultó herido por arma blanca un varón al que asestaron una puñalada por la espalda. Se les acusa de delitos de tentativa de asesinato y pertenencia a organización criminal.

La detención se produjo el pasado 5 de marzo y a uno de los agresores se le incautó lo que se denomina como 'literatura' de estos grupos. Se trata de documentos en los que se expone la filosofía historia, normas y principios que rigen la banda.

Por todos estos hechos, la Fiscalía de Menores decretó el ingreso de ambos en un centro como medida cautelar, según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

PELEA EN LA VÍA PÚBLICA

La pelea tuvo lugar en las inmediaciones de una marquesina de autobús, sin importarle a los cuatro implicados --tres menores y un mayor de edad-- la presencia de otras personas en la zona. Esta es un rasgo común en los enfrentamientos entre bandas, según la Policía.

En aquel momento, cuando uno de los jóvenes se disponía a abandonar la zona, fue golpeado por la espalda, lo que motivó que se iniciara una persecución para dar alcance al agresor. Más tarde, ya frente a frente, fue cuando se produjo la agresión.

Por ello se inició una investigación a cargo de la Brigada Provincial de Información que, en coordinación con el Grupo de Menores, las brigadas provinciales de Científica y Seguridad Ciudadana, el Juzgado y la Fiscalía de Menores, logró identificar a los autores.

El 'modus operandi' de esta agresión fue la simple identificación de pertenencia de otras bandas en el seno de grupos rivales. Habitualmente cuando esto sucede se producen pelean en plena vía pública sin importar la presencia de otros viandantes.