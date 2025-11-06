La deuda del Ayuntamiento se reducirá en casi 500 millones hasta situarse en 1.518, "la más baja en 20 años"

Archivo - Engracia Hidalgo, en presencia de Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La deuda del Ayuntamiento se reducirá en casi 500 millones hasta situarse en 1.518,5, "la cifra más baja en 20 años", ha confirmado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la presentación del proyecto de presupuestos de 2026 en una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno en la que ha estado respaldada por la vicealcaldesa, Inma Sanz.

Desde el Consistorio han defendido una política económica "avalada por las agencias de rating", han subrayado, que ha permitido que el periodo medio del pago de proveedores se situó en el mes de septiembre en los 11,13 días.

El proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid alcanza los 6.578 millones de euros --301,1 millones más que en 2025, lo que representa un incremento del 4,8% respecto al presente ejercicio-- y será "el más inversor desde 2008".