La DGT advierte de complicaciones en carreteras secundarias de acceso a Madrid por la tractorada de este miércoles

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido de la posibilidad de complicaciones circulatorias en las carreteras de acceso a Madrid por la tractorada que este miércoles recorrerá las calles de la capital.

En concreto, las dificultades circulatorias están previstas en la M-131, M-103, M-111, M-113, N-320, M-203, M-500, M-405, M-600, M-509 y M-505, según ha apuntado el departamento que dirige Pere Navarro.

Con datos de las 08.00 horas, en cualquier caso, no se registraban complicaciones de tráfico relacionadas con la presencia de tractores en las vías de acceso a la capital, que presentaban las retenciones habituales de una jornada laborable habitual.

En concreto, había retenciones en todas las autovías de acceso a Madrid, con dos accidentes en la A-3 y la A-5 que provocaban problemas a la altura de Vallecas y Navalcarnero, respectivamente, según ha informado a Europa Press un portavoz de la DGT.

Además, había tráfico lento en la A-1, en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, en la A-2, en Torrejón de Ardoz, en la A-4, en Valdemoro, en la A-42, en Getafe, y en la A-6, en Las Rozas y Aravaca.

Está prevista la llegada de 500 tractores a la capital en el marco de la protesta convocada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) a nivel nacional. Serán cinco columnas de tractores las que llegarán hasta la capital desde Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar (Segovia), Robregordo, y Arganda del Rey.