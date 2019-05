Díaz Ayuso quiere que Madrid sea el “contrapeso” a las políticas de Sánchez siendo una región “de libertad”

Publicado 08/05/2019 11:12:14 CET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que quiere que la región sea el "contrapeso" a las políticas del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, siendo un "territorio de libertad".

A la salida de un desayuno informativo organizado por Europa Press, protagonizado por el candidato de su partido al Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez-Almeida, Díaz Ayuso ha hecho hincapié en que los gobiernos socialistas han sentado "muy mal" a la autonomía.

Para la popular, se trata de una cuestión de "libertad" porque es en Madrid "donde las cosas suceden, donde los ciudadanos tienen la libertad para decidir que tipo de vida quieren". Así, ha defendido que el PP "confía en los ciudadanos" y por ello creen en una administración "que no dirige, que no tutela, que no controla" sino que simplemente acompaña hasta que sean estos los que les necesiten.

"El PSOE no está para dar muchas lecciones de cómo se gestiona Madrid porque lo conocen bastante poco. Ese es uno de los motivos por los que llevan más de dos décadas sin gobernar aquí", ha remarcado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que en un momento en el que el "mapa es de un solo color" quiere que los ciudadanos "sigan teniendo la fiscalidad más baja, los menores impuestos y sobre todo la libertad para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y sobre todo para que los españoles en Madrid puedan seguir decidiendo a qué hospital y con qué médico quieren ser tratados".