Díaz-Pache critica que Vox prefiera "estar en la oposición sustituyendo" al PP que "ayudar" a sacar a Sánchez

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, durante una entrevista con Europa Press. - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

Ve a García (MM) volviendo por "fracasar" en Sanidad y a López (PSOE) con un CV "inmejorable" con el fiscal general, Paradores y Ábalos

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha criticado que Vox prefiera "estar en la oposición sustituyendo" a los 'populares' y que "ayudar" a sacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del Palacio de La Moncloa.

Díaz-Pache entiende que Vox está "equivocando el adversario" al haber desplegado "ataques más personales" contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, desde que Isabel Pérez Moñino relevase a Rocío Monasterio en la Portavocía del partido en la Asamblea.

"Se equivocan, creo que en el momento en el que está España con un presidente que es aspirante autócrata, que está disolviendo las instituciones del Estado, que está atacando la división de poderes y que está poniendo a España en una encrucijada también a nivel internacional... Este papel de Vox...", ha cuestionado el portavoz en una entrevista con Europa Press.

Considera que el lugar que debería tener Vox es el de "confrontar con la izquierda" y con el Gobierno central y "sin embargo dedican el 90% de su tiempo a atacar al PP". El último de los encontronazos parlamentarios ha versado sobre una propuesta de Vox para prohibir el 'hiyab' que fue rechazada por "ilegal" por parte de los 'populares'.

Entiende que en este caso y en otros Vox apuesta por una "posición demagógica" llegando a reclamar medidas al Gobierno regional que no son de su competencia en materia de seguridad, transportes o migración.

OPOSICIÓN "DE TRAZO GRUESO"

Cree que optan por una oposición de "trazo grueso" que cuando se "baja al detalle" no se concreta y que, además, en ese punto prefieren "no dialogar" manteniendo posiciones maximalistas.

"Prefieren quedarse solos y decir que son el tarrito de las esencias que acordar con alguien y hacer algo razonable que sea mejor para el pueblo de Madrid", ha afeado Carlos Díaz-Pache.

Ante los ánimos elevados de Vox por las encuestas a nivel nacional, Díaz-Pache ha recordado que en Madrid cuenta el PP con una mayoría absoluta respaldada por más de 1,6 millones de votos y que, ha afirmado, se reforzará según los sondeos sobrepasando los 70 escaños.

Es por eso que ha defendido que el PP sigue "su camino" y que no ha "variado sus posturas" al calor de lo que diga o no Vox, como sugieren los de Pérez Moñino.

"Nosotros tenemos un programa electoral, tenemos unas ideas, tenemos unos principios, tenemos unos valores... Y los madrileños yo creo que tienen muy claro dónde va a estar el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso", ha remarcado.

VE UNA OPOSICIÓN "CONFUSA" DESDE LA IZQUIERDA

También ha analizado lo que tiene Ayuso actualmente a su izquierda. "Es un poco confuso la oposición en Madrid", ha afirmado el portavoz al ser preguntado porque ninguno de los dos líderes de los partidos de la izquierda en Madrid estén en el Asamblea --los ministros Móncia García (Más Madrid y Sanidad) y Óscar López (PSOE y Transformación Digital y Función Pública).

Sobre los socialistas, cree que su error es que a la hora de elegir "entre Sánchez y Madrid", optan por el presidente del Gobierno "y eso les va mal". Ha recordado que desde 2019 --cuando Ayuso llegó a la Real Casa de Correos-- han tenido cinco portavoces distintos y ha apuntado que él le ha dicho a tres --Juan Lobato, Jesús Celada y Mar Espinar-- que eligieran al pueblo madrileño, sin éxito.

Sobre el ministro López, del que duda que llegue a ser candidato, ha ironizado con que llega a Madrid con un "currículum inmejorable". " Llega con las credenciales de haber sido el jefe de Gabinete de Miguel Sebastián cuando hizo ese debate repugnante sacando temas personales a Alberto Ruiz Gallardón; el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez cuando las filtraciones del fiscal general del Estado que le han metido en el banquillo de los acusados (...), siendo el jefe de Paradores cuando Ábalos, Koldo y sus amigos montaban fiestas con prostitutas, es decir un currículum inmejorable para oponerse a Ayuso", ha esgrimido.

"FRACASO ESTREPITOSOS" DE MÓNICA GARCÍA EN SANIDAD

En cuanto a Más Madrid, considera que Mónica García llega tras un "fracaso estrepitoso" en el Ministerio de Sanidad, con una "aventura" en la que no ha "resuelto ninguno de los problemas que denunciaba cuando era portavoz en la Asamblea".

"Todos los problemas de la sanidad siguen enquistados, no ha resuelto nada y vuelve porque no tiene un lugar donde ir, porque su aventura se agota, el proyecto de Pedro Sánchez, del que es cómplice, se agota y entonces tendrá que venir aquí a quitarle el sitio a la persona que le ha estado calentando la silla durante estos meses o estos años, que es Manuela Bergerot", ha lanzado.