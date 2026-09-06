Diez dotaciones de Bomberos de Madrid extinguen el incendio en un garaje en Chamartín sin víctimas

Bomberos de Madrid en el incendio de un garaje en Chamartín - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diez dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido un incendio originado este domingo por la mañana en un garaje en el distrito de Chamartín, sin víctimas, que ha afectado a cuatro vehículos y una motocicleta.

Según ha informado Emergencias Madrid, los Bomberos han ventilado el fuego originado en la planta menos uno de un edificio de 18 plantas ubicado en la calle Pastora Imperio.

El Summa 112 ha permanecido en preventivo por si hubiera tenido que atender a alguna persona pero no ha habido víctimas. La Policía Nacional se encarga de investigar este suceso y ha colaborado en el mismo la Policía Municipal.