Diez heridos en una emboscada de ultras del Jagiellonia a aficionados del Rayo Vallecano en una autopista de Polonia

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Aficionados del Rayo Vallecano han sido emboscados y atacados en el autobús que ocupaban por un grupo de decenas de aficionados del Jagiellonia, rival polaco del conjunto madrileño este jueves (18.45 horas) en la Conference League, armados con martillos y otros objetos.

Una decena de personas resultaron heridas, tres de ellas hospitalizadas, mientras que la policía detuvo a siete individuos. Según medios polacos, un grupo de aficionados españoles fue agredido en plena noche del miércoles al jueves en la autopista S8 entre Varsovia y Bialystok, por ultras polacos enmascarados y vestidos de negro, armados con palos, martillos y otros objetos.

Cerca de Ostrów Mazowiecka, dos coches bloquearon la carretera para atacar el autobús con aficionados rayistas, unos 50, en una especie de emboscada nocturna.

El Rayo Vallecano visita este jueves a las 18.45 horas al Jagiellonia en la penúltima jornada de la fase de liga de la Conference League, un duelo crucial para que el conjunto de la franja siga aspirando al 'top 8', ante un equipo polaco invicto en la competición y que no pierde como local a nivel continental desde hace más de un año.