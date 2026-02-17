Viciana asegura que su cese fue a "petición propia" y agradece a Ayuso la confianza: "Hemos abierto nuevos caminos"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana Duro, visita el Centro Integrado de Formación Profesional Simone Ortega de Móstoles, a 9 de septiembre de 2025, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ya exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid Emilio Viciana ha asegurado que pidió su cese del cargo y ha agradecido a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la oportunidad de formar parte de su gobierno.

Así lo ha manifestado en su red social el mismo día que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado su cese y el nombramiento de la que era viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo.

"Ha sido un honor servir a los madrileños estos años. Hoy se publica mi cese --a petición propia--, y quiero agradecer a mi equipo la gran labor hecha. Hemos abierto nuevos caminos y afrontado todos los retos. Gracias a la Presidenta Díaz Ayuso por esta oportunidad", ha expresado.

El decreto, que firma la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, recoge un "agradecimiento de los servicios prestados" dirigido a Viciana, quien desde junio de 2023 había estado al frente de la Consejería con el encargo de sacar adelante la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que finalmente había quedado bloqueado por el rechazo de los rectores de las seis universidades públicas y los estudiantes.

"El nuevo modelo de financiación de las universidades que se viene trabajando con los rectores es uno de los ejes de este proyecto. La presidenta ha decidido dar un nuevo impulso a esta consejería con el nombramiento de Mercedes Zarzalejo con el objetivo sacar adelante este ambicioso proyecto universitario que encargó hace ya más de dos años", remarcaron fuentes del Ejecutivo autónomico a Europa Press tras conocerse la destitución.

OTRAS RENUNCIAS

Por su parte, el portavoz del PP de Educación en la Asamblea, Pablo Posse, ha anunciado que entrega su acta de diputado y ha adelantado que habrá más renuncias dentro del Gobierno madrileño, tras la salida de Viciana.

En la comisión del ramo, el diputado ha informado de que le han escrito los directores generales de Universidades y de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial informándole de que "en los próximos días cesarán de sus cargos". Además, ha trasladado un mensaje conjunto de agradecimiento que ha leído en la Cámara regional.

Posse ha anunciado que dejará de ser parlamentario y ha agradecido a Viciana y a todo su equipo su agradecimiento en unos años en los que se han puesto en marcha "medidas muy importantes" y en especial a la presidenta madrileña "por la oportunidad y la confianza en estos años".