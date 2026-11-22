El Ballet Español de la Comunidad de Madrid estrena en los Teatros del Canal ‘Cibeles, el ritual’ - BALLET ESPAÑOL

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ballet Español de la Comunidad de Madrid estrenará el próximo 9 de diciembre en los Teatros del Canal 'Cibeles, el ritual', una nueva producción que recupera la leyenda de la diosa Cibeles y el joven Atis para explorar el amor, la pasión, los celos, la pérdida y el renacimiento a través del flamenco estilizado.

El espectáculo, que permanecerá en cartel hasta el 3 de enero de 2027, cuenta con la dirección artística de Mónica Fernández y la coreografía de Miguel Ángel Corbacho, responsables también del guion de una creación que sitúa el cuerpo en el centro de un universo ritual en el que conviven lo humano y lo sagrado.

La propuesta convierte a Cibeles, diosa de la tierra y símbolo de la fuerza creadora, en el eje de un relato sobre la transformación y el ciclo de la vida, a través de una combinación de danza española y música original de flamenco sinfónico compuesta por Josema García Hormigo y Antonio González.

La obra comenzará con un ritual de invocación protagonizado por el cuerpo de baile, al que seguirá la aparición de los leones, símbolos de poder y acompañantes de la diosa, representados mediante un paso a dos. Posteriormente, Cibeles irrumpirá en escena con un solo que expresará su autoridad y naturaleza divina.

La llegada de Atis, cuya juventud y vitalidad contrastan con la solemnidad de la diosa, dará paso a una relación marcada por la atracción y el descubrimiento. Sin embargo, la aparición de otras mujeres y los juegos de cortejo despertarán los celos de Cibeles y desencadenarán un conflicto que terminará con el embrujo y la muerte del joven, así como su posterior resurrección.

EL FLAMENCO ESTILIZADO COMO LENGUAJE NARRATIVO

La coreografía de Miguel Ángel Corbacho utiliza el flamenco estilizado como principal vehículo expresivo para trasladar al escenario las emociones y los conflictos de los personajes. A través de solos, pasos a dos y escenas corales, el movimiento narrará tanto la fuerza de la diosa como la vitalidad de Atis y las tensiones que marcan su relación.

La producción contará también con una partitura original de flamenco sinfónico firmada por Josema García Hormigo y Antonio González, bajo la dirección de orquesta de Manuel Coves y con la participación de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) en la grabación orquestal.

Antonio González intervendrá además como guitarrista solista, mientras que Lucky Losada se encargará de las percusiones flamencas. La producción musical y la ingeniería de grabación correrán a cargo de Javier Monteverde y Cezanne Producciones.

En el apartado visual, la iluminación de Juan Gómez-Cornejo, la escenografía de Miguel Infante y el vestuario diseñado por Rosa Andújar contribuirán a crear un espacio simbólico en el que la naturaleza, la memoria y las fuerzas divinas acompañarán la evolución de los personajes.

El elenco estará integrado por 19 intérpretes, entre ellos Aarón Beltrán, Ainara Cardoso, Alejandro Cerdá, Alejandro Mármol, Andrea Antó, Borja Lebrón, Candela Molina, Carmen Alonso, Carmen Segura, Fermín Astraín, Jan Gálvez, Lourdes Sevilla, Lucía Cardeñoso, Marina González-Madiedo, Mariano Migueza, Nuria Díez, Rodrigo García, Úrsula Mazuelos y Yeray Fonseca.