La diputada de MM que marchará a Gaza carga contra Pache (PP) por ser "el mayor propagandista del genocida" Israel

Archivo - La diputada de Más Madrid en la Asamblea Jimena González - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Tacha de "absoluta vergüenza" que espere que no le "pille" Hamás porque al ser trans tendría un "futuro muy negro"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Más Madrid Jimena González, que se enrolará la próxima semana en una flotilla rumbo a Gaza, ha cargado contra el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, a quien considera "el mayor propagandista del genocida" Israel.

En un vídeo distribuido a los medios de comunicación ha tachado de "absoluta vergüenza" las declaraciones de Díaz Pache en una entrevista con Europa Press en la que ha afirmado que espera que Hamás no "pille" a la diputada porque al ser trans tendría "un futuro negro" si la interceptase el grupo terrorista.

"Espera que Hamás no "pille" a la diputada trans de Más Madrid Jimena González porque tendría "un futuro negro" si la interceptase el grupo terrorista", ha lanzado González, quien entiende que si teme por su seguridad podría pedir a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que el Ejecutivo autonómico "ponga medios para garantizar la seguridad de estas flotillas en el trayecto".

A renglón seguido ha afirmado que "el único peligro que hay" es "la impunidad del Ejército israelí" mostrada en "numerosas ocasiones" tanto "contra flotillas humanitarias como contra otros estados".

Es por ello que ha pedido no dejar que "los exabruptos y las ocurrencias" de Pache "tapen lo importante" que es la situación en la Franja de Gaza. Ha recordado que la Organización de Naciones Unidas ya ha "declarado que es un genocidio" y ha reivindicado que las flotillas son "pacíficas" y "misiones humanitarias" para atender al pueblo gazatí.