Archivo - El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Pedro Corral - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Pedro Corral ha remarcado en el Pleno de la Cámara que en la compañía de teatro La Barraca encabezada por el poeta Federico García Lorca había falangistas y que hubo fusilados también por los republicanos en el contexto de la Guerra Civil.

Corral ha comenzado su intervención señalando que el uso del espacio público para rodar 'La Bola Negra' se concedió por el 'popular' Ayuntamiento de Madrid y que la Consejería de Cultura mantiene "desde siempre una estrecha relación con la productora de Los Javis".

Considera el diputado que la izquierda tiene un "problema con la libertad" y que para ella la cultura es "un instrumento de propaganda, una trinchera desde donde apuntar al que piensa diferente". "Y segundo, tienen un problema con la cultura porque tienen un problema con la verdad", ha lanzado.

En este punto ha sacado una fotografía de la compañía de teatro ambulante La Barraca. "Aquí había falangistas, aquí había personas de las juventudes socialistas madrileñas como Rodríguez Rapún", ha apuntado sobre la compañía, que ha definido como un "grupo heterogéneo".

En el repaso a través de la fotografía se ha detenido en Federico García Lorca y ha afirmado que Pepín Bello "decía que era el ser más apolítico del mundo que había conocido en su vida". También ha resaltado a Ambrosio Fernández Llamazares, "fusilado por los republicanos, los frentepopulistas", y a Eduardo Rodenas, "también asesinado en la retaguardia por los republicanos".

"No voy a decir que la izquierda no quiera rodar una película sobre esto, no. Su problema es todavía peor, es que para ellos estos asesinados no existieron. Por eso, los herederos de ETA, con apoyo del Gobierno, aprobaron la ley de desmemoria totalitaria para reconocer a unas víctimas y no a otras", ha zanjado.