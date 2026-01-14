La dirección regional de Vox respalda la decisión en Móstoles y recuerda al PP que "no se venden por cargos ni sillones"

La portavoz de Vox Móstoles, Nieva Machín, junto a la portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, y el presidente provicial en Madrid, José Antonio Fúster. - VOX MADRID

El diputado de la Asamblea de Madrid y presidente provincial de Vox Madrid, José Antonio Fúster, ha respaldado este miércoles la decisión del partido en Móstoles de dar por "roto el pacto de gobierno" y solicitar al alcalde, el 'popular' Manuel Bautista, el cese de sus competencias a los ediles en el gobierno.

Vox Madrid ha publicado un vídeo en su perfil oficial en redes sociales en el que aparece Fúster junto a otros miembros del Comité Ejecutivo Provincial y la portavoz de la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, acompañando a la portavoz en Móstoles, Nieva Machín.

"Estamos a muerte contigo", ha aseverado un Fúster que además interpela directamente al Partido Popular para preguntarle "de cuántos gobiernos tiene que salir Vox" para que los 'populares' comprendan que Vox "solamente defiende principios". "No nos vendemos ni por cargos ni por sillones", ha rematado.

"LA OPOSICIÓN MÁS DURA QUE HA HABIDO EN MÓSTOLES"

Por su parte, Machín ha asegurado que a partir de ahora su formación ejercerá "la oposición más dura que ha habido en Móstoles", pero seguirá teniendo "una posición firme defendiendo los intereses de los mostoleños".

"Lo único que podemos decir es que a partir de ahora, si ya como socios de gobierno hemos tenido una posición firme defendiendo los intereses de los mostoleños, a partir de hoy mismo, desde la oposición, seremos la oposición más dura que ha habido en Móstoles", ha dicho Machín en el citado vídeo.

Vox Móstoles acusó esta misma semana al PP de "romper" y "traicionar" el pacto de gobierno al mantener la Concejalía de Cultura, Desarrollo y Promoción Turística al concejal no adscrito Daniel Martín, quien la semana pasada abandonó la formación por discrepancias.

Machín había convocado este mismo miércoles a los medios de comunicación para exigir al alcalde que cese a los concejales de Vox de sus competencias de Gobierno y ha afirmado que no hay opción a renegociar el pacto porque "no han cambiado las mayorías".

El primer edil de Móstoles, por su parte, ha celebrado también una rueda de prensa acompañado del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en la que ha confirmado que Martín dejará las competencias de Cultura una vez se celebran "tres actos muy importantes".

Sin embargo, sobre el posible cese del reto de ediles, ha sido claro y ha asegurado que no es él quien debe cesarles. "Si ella (Machín) cree que no se ha respetado un acuerdo o cree que tiene que irse del Gobierno, que se vaya directamente", ha lanzado.

Sobre este asunto, fuentes de Vox consultadas por Europa Press han señalado que, teniendo en cuenta que el alcalde fue quien nombró a los concejales en el gobierno, lo "respetuoso" sería que él mismo fuera quien los cesara. Así, dicen estar a la espera de que Bautista haga efectiva la salida de los ediles.