Vox Móstoles exige al alcalde (PP) que les cese del Gobierno local tras mantener a un concejal que abandonó el partido

La portavoz de Vox en Móstoles, Nieva Machín - EUROPA PRESS

MÓSTOLES, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Nieva Machín, ha pedido al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, que cese a los concejales de Vox de sus competencias de Gobierno y ha afirmado que no hay opción a renegociación porque "no han cambiado las mayorías".

Así lo ha dicho en la rueda de prensa celebrada esta mañana en la que también ha reprochado al regidor el mantener a Daniel Martín como concejal de Cultura Desarrollo y Promoción Turística, a pesar de haber dejado el partido (Vox), señalando que están "dando amparo a un desertor, un traidor y a un concejal tránsfuga".

"Es que la negociación está recogida en el acuerdo de Gobierno que el Partido Popular quiere renegociar, pero ¿en base a qué? Si las mayorías no han cambiado", ha insistido la portavoz.

Para Machín, el procedimiento "es muy sencillo", si Bautista quería seguir con la coalición lo que tenía que hacer, ha insistido, era cesar a Martín. "No lo ha hecho, por lo tanto, no quiere seguir con nosotros. Y, obviamente, lo que tiene que hacer es sacarnos del Gobierno. Y eso qué quiere decir que nos cese en mi caso como miembro de la junta de Gobierno local", ha recalcado.

Unas declaraciones que llegan después de que ayer el PP de Móstoles emplazase a Vox a reconsiderar las condiciones del acuerdo de Gobierno suscrito entre ambos tras "la crisis interna" y que, según incidieron, afecta a Vox y la "incapacidad" de este partido para asegurar la estabilidad del Gobierno municipal.

Algo que ha negado Machín quien recalca que a su juicio, la verdadera inestabilidad del mismo la provoca el "amparo" a un "concejal tránsfuga" bajo la protección del Partido Popular, aunque ha descartado una posible moción de censura.

"Vamos a ser fieles al pacto de Gobierno. Vamos a ser fieles al mandato que nos han dado los ciudadanos. Y, lo que tenemos claro, es que lo hemos hecho en Gobierno lo vamos a hacer desde la oposición a partir de ahora. Que para nosotros lo primero y lo principal es defender el bien de la ciudad", ha zanjado.