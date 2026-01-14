Alcalde de Móstoles cesará al concejal de Cultura tras haber abandonado Vox y ante los reproches de su socio de gobierno

Archivo - El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un encuentro de campaña para las elecciones del 23J - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MÓSTOLES 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha afirmado que cesará al concejal no adscrito, Daniel Martín, como concejal de Cultura tras haber abandonado Vox y ante los reproches de su socio de gobierno, al que ha afirmado que ya le comunicó este martes que lo expulsaría.

Así lo ha recalcado el regidor en la rueda de prensa llevada a cabo este martes junto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, apuntando a que Martín dejará las competencias una vez se celebren "tres actos muy importantes".

Sobre el posible cese del resto de ediles de Vox, tal y como ha reclamado la portavoz de este partido, Nieva Machín, minutos antes, ha sido claro. "No soy yo el que tiene que cesar a nadie. Si ella cree que no se ha respetado un acuerdo o cree que tiene que irse del Gobierno, que se vaya directamente", ha lanzado.

Tampoco Bautista y Serrano están de acuerdo con Vox en que "no han cambiado las mayorías", remarcando que el partido de Santiago Abascal en Móstoles ha pasado de tres a dos concejales, "dos es menos que tres", y que por tanto hay que renegociar.

"Evidentemente las competencias de ese concejal se les iban a retirar y a partir de ahí sentarnos para ver cómo esa nueva mayoría, que ya no era de 15, sino de 14, y distribuir las competencias. Es lo que no han aceptado en Vox", ha insistido Serrano.

Ambos afirmado van a seguir trabajando por Móstoles, "por y para los mostoleños". En este sentido, Bautista ha manifestado que "quien quiera venir y sumar" estará con los 'populares' porque "esa estabilidad siempre es bienvenida".