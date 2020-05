Directores de IES de Madrid advierten de que los riesgos de volver el 1 de junio son más elevados que las ventajas

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Directores de Institutos de Educación Secundaria de Madrid, Esteban Álvarez, ha advertido de que los alumnos "no deberían volver" a las aulas el 1 de junio porque "los riesgos son mucho más elevados que las posibles ventajas".

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press tras reunirse con el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, que ha trasladado este martes a la comunidad educativa la petición que ha hecho la Comunidad de Madrid al Ministerio de Sanidad para que flexibilice las actividades educativas que se pueden realizar en la fase 1 del plan de desescalada, con el objetivo de que los alumnos de 2º de Bachillerato, que tras los exámenes ordinarios se enfrentarán a la EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad), puedan volver a las clases presenciales el próximo lunes 1 de junio, así como los de otros cursos que hayan tenido problemas educativos durante el periodo de educación a distancia, con tutorías y clases en grupos reducidos, previa cita.

La reincorporación a las clases presenciales sería "voluntaria" para los alumnos pero "de oferta obligada para los centros", ha destacado Álvarez, quien ha dicho que la propuesta de la Consejería "es absolutamente inadmisible" teniendo en cuenta que la orden del Ministerio de Sanidad hace responsables a los directores de los centros educativos de las medidas de higiene y de prevención.

"Nosotros no podemos garantizar esa seguridad, entre otras cosas porque los servicios de limpieza los contrata la Comunidad", ha subrayado Álvarez, quien ha calculado que haría falta "doblar los turnos" de limpieza y ha recordado que el personal docente y de administración y servicios en situación de riesgo no se puede incorporar y "no se están cubriendo las bajas".

A su juicio, "lo lógico, lo aconsejable, lo prudente" sería, una vez que la región haya pasado a la fase 2, que los propios centros educativos convocasen a los alumnos que requiriesen ese refuerzo.