El dispositivo por una potencial victoria del Atlético sumará 350 policías municipales y una quincena de ambulancias

Archivo - La estatua de la fuente de Neptuno, con una bufanda del Atlético de Madrid, a 23 de mayo de 2021, en Madrid (España). Esta bufanda en la estatua de Neptuno es resultado de las celebraciones, durante la noche de este sábado, por la victoria del c - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad diseñado por el Ayuntamiento de Madrid de cara a una potencial victoria del Atlético --en la final de la Copa del Rey de este sábado en el partido que disputará contra la Real Sociedad-- estaría integrado por 350 policías municipales y una quincena de ambulancias entre mañana y el domingo, con celebración y recepción en la Plaza de la Villa, además de una treintena de sanitarios para cada una de las jornadas.

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha detallado en Villaverde el despliegue de Madrid ante una potencial victoria 'colchonera'. "Hoy es el cumpleaños del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que mejor regalo sería, ¿verdad?", ha bromeado la también vicealcaldesa.

El regidor se trasladará mañana a Sevilla. La portavoz municipal ha deseado que este sábado "se traiga la Copa a Madrid para los madrileños". Mientras preparan un dispositivo de seguridad para que "no haya ningún tipo de problema", focalizado entre Neptuno y el estadio Riyad Air Metropolitano.