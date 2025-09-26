El dispositivo de seguridad para el derbi entre Atlético y Real Madrid contará con un millar de integrantes

Archivo - Ambiente previo al derbi de vuelta entre Atlético de Madrid y Real Madrid en octavos de final de la Champions League, en el Riyadh Air Metropolitano, a 12 de marzo de 2025, en Madrid (España). El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado de que, de cara al derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid, que se disputará en el estadio rojiblanco el sábado a las 16.15 horas, ha activado un dispositivo de seguridad que contará con casi un millar de componentes.

El encuentro se enmarca dentro de la jornada 10 de La Liga EA Sports 2025/2026, y ha sido catalogado como de Alto Riesgo por la Comisión Antiviolencia, ha subrayado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En concreto, agentes de la Unidad de Intervención Policial, de la Unidad Especial de Caballería, de la Brigada Provincial de Información y de la Brigada Móvil de la Policía Nacional se encargarán de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes; mientras que la Guardia Civil de Tráfico se encargará de coordinar los accesos por carretera al estadio.

Asimismo, agentes de la Policía Municipal de Madrid, efectivos del Samur-Protección Civil, bomberos y miembros de Cruz Roja, así como vigilantes y auxiliares del Atlético de Madrid, también participarán en el despliegue. Por su parte, el servicio de Metro reforzará la presencia de vigilantes.

La Delegación del Gobierno ha recomendado acudir con antelación al estadio para así facilitar la labor de los agentes de seguridad en los controles establecidos de acceso al estadio. El Riyadh Air Metropolitano, cuenta con una capacidad de más de 70.000 espectadores, de los cuales se prevé que unos 550 sean aficionados del Real Madrid.