El dispositivo de seguridad de Navidad en Madrid culmina con dos fallecidos y 45 heridos por arma blanca

Armas incautadas por la Policía Municipal de Madrid durante la campaña de Navidad - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha destacado que el dispositivo de seguridad para las fiestas de Navidad deja un balance de dos fallecidos y 45 heridos por arma blanca, un asunto que genera "preocupación" al Consistorio y frente al que pide actuar con decisión.

Sanz ha dado a conocer este balance en la Jefatura de Policía Municipal de Madrid, donde además ha mostrado algunos de los objetos incautados por las fuerzas de seguridad durante este campaña, incluidas más de 240 armas blancas como machetes de grandes dimensiones, puños punzantes o navajas.

El dispositivo, que comenzó el 22 de diciembre con el alumbrado navideño, y culminó el día de Reyes, ha contado con refuerzos diarios de entre 430 y 800 policías municipales, además de coordinación con Bomberos, Samur-Protección Civil y otros servicios de emergencia.

La vicealcaldesa ha incidido en que el dispositivo ha cumplido con sus objetivos de reforzar la seguridad ciudadana y vial, controlar los establecimientos de hostelería y ocio y dar respuesta a las emergencias. Así, más allá de lo relativo a las armas blancas, la campaña se salda con un "balance positivo".

Sanz ha señalado que solo ha habido "breves cortes puntuales" del tránsito peatonal en el centro de la ciudad pese a la elevada afluencia, especialmente en fechas señaladas como las preuvas, las uvas o la Cabalgata de Reyes.

AGRESIONES CON ARMA BLANCA

No obstante, la vicealcaldesa ha puesto el acento en el uso de armas blancas, tras confirmarse un total de 45 personas heridas por este tipo de armas durante la campaña navideña.

En este contexto, ha señalado que la Policía Municipal ha incautado 241 armas, "mayoritariamente blancas", la mitad de ellas en una actuación conjunta con la Guardia Civil en una armería de la capital y el resto en distintas intervenciones realizadas en la vía pública.

Entre estas armas destacan cuchillos y machetes de grandes dimensiones, puños ocultos en hebillas de cinturón o incluso llaveros, así como porras extensibles. En el bodegón mostrado por la Policía también se han mostrado artefactos de pirotecnia incautados y falsificaciones de juguetes, todos ellos decomisados durante la campaña.

Sanz ha reclamado de nuevo "modificaciones legislativas" para atajar esta problemática y ha pedido al Gobierno de España que adopte medidas inmediatas, al tiempo que ha defendido que el Ayuntamiento seguirá poniendo "todos los medios" policiales a su alcance para prevenir reyertas y garantizar la seguridad.

La vicealcaldesa ha aprovechado la ocasión para reclamar una vez más que se legisle contra la reincidencia, a la par que ha propuesto establecer un plan específico contra las armas blancas. Sanz ha rescatado en este punto el plan especial contra las bandas impulsado por la anterior delegada del Gobierno, Mercedes González.

A renglón seguido, ha cargado contra el actual delegado del Gobierno, Francisco Martín, por "meterse con Ayuso y Almeida todos los días" y dejar de lado sus responsabilidades para la seguridad con la ciudadanía madrileña. "Si no sabe hacerlo o no quiere hacerlo, pues creo que lo mejor es que dé un paso al lado", ha dicho.

ACTUACIONES DE SAMUR Y BOMBEROS

En el balance del dispositivo, la vicealcaldesa también ha destacado la actividad de SAMUR-Protección Civil, que ha realizado 610 asistencias en las zonas de mayor afluencia, con 148 traslados, principalmente por mareos y caídas.

Por su parte, el despliegue de Bomberos de Madrid ha mantenido una actividad similar a otros periodos del año y ha establecido retenes preventivos en los principales eventos navideños. En este punto ha destacado el incendio de Carabanchel de comienzos de año en el que fallecieron una mujer de 90 años y sus dos hijos.

Finalmente, Sanz ha agradecido el trabajo de los servicios municipales y de las fuerzas de seguridad, insistiendo en que la campaña de Navidad se ha cerrado con resultados "positivos", aunque con la advertencia de que el uso de armas blancas sigue siendo "un problema serio" que requiere actuaciones adicionales.