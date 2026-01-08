El delegado defiende la "intensidad policial" contra las armas blancas y exige a Madrid "seriedad" sobre este asunto

Archivo - El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reconocido que existe una "preocupación" en torno al aumento de agresiones con arma blanca en la región y ha defendido la "intensidad policial" al respecto, a la par que ha exigido al Ayuntamiento de Madrid que aborde el asunto con "seriedad y responsabilidad".

"Pido seriedad y responsabilidad y no caer en el populismo ni mandar mensajes vacíos", ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa desde Cercedilla, reaccionando así a las críticas vertidas previamente por la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en las que exigía al delegado atajar el problema de las armas blancas y, si es preciso, crear un plan específico como ya ocurrió con las bandas.

Asumiendo la "preocupación real" por este asunto, Martín ha abogado por trabajar "desde la colaboración y la coordinación". De hecho, ha reprochado a la vicealcaldesa que "todo lo que dice a los medios de comunicación" a él no se lo traslada. "Estaría bien que en algún momento, llamara, tuvieran interés en hablar las cosas", ha apuntado.

Así pues, Martín ha destacado que la "intensidad policial" en torno a la vigilancia sobre el uso de armas blancas está dando ya sus frutos y ha hecho que se decomisen "muchas más armas blancas" y que exista una "presión significativa" en este sentido.

Sanz también había incidido en la necesidad de afrontar reformas legales para atajar la multirreincidencia, a lo que el delegado del Gobierno se ha desmarcado recordando cuáles son sus competencias. "La vicealcaldesa está pidiéndole al delegado de gobierno que cambie el Código Penal. Me parece un chiste de mal gusto", ha resumido.