Una disputa familiar en La Latina se salda con siete detenidos y tres personas heridas

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una disputa familiar ocurrida este lunes en el distrito madrileño de La Latina se ha saldado con un total de siete detenidos y tres personas heridas.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, los hechos han ocurrido en torno a las 13.25 horas en la calle Magín Calvo, donde varias personas se habían atrincherado en su domicilio por una riña familiar.

A su llegada, los agentes han establecido un importante despliegue de medios a fin de asegurar el perímetro y preservar la zona. En el dispositivo han participado efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Unidades de Intervención Policial, Unidades de Prevención y Reacción, Grupo de Atención al Ciudadano, Policía Científica, Equipo Negociador, Unidad Aérea de la Policía con drones y helicóptero y Homicidios.

Finalmente, con la intervención del GEO y del Equipo Negociador se produce la entrega controlada de los detenidos, todos ellos pertenecientes una misma unidad familiar.

En la operación también se han desplegado sanitarios del Samur-Protección Civil que han atendido a tres personas por heridas por arma blanca tras la disputa.

En concreto, un varón de 26 años que presentaba erosiones en la mano y otro de 56 años con un corte en la mano. Ambos han sido dados de alta en el lugar.

En cambio, la tercera afectada, una mujer de 78 años que presentaba un corte en el brazo, ha sido trasladada a un centro hospitalario con pronóstico reservado, según ha informado una portavoz de Emergencias Madrid a Europa Press.

Agentes de Policía Nacional detienen finalmente a siete personas como presuntos responsables de un delito de tentativa de homicidio y riña tumultuaria. La Brigada Provincial de Policía Judicial se hace cargo de la investigación.