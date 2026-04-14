El distrito industrial norte, especializado en los sectores biofarma y aeroespacial, se estrenará este año

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García, con la consejera de Economía, Hacienda y Empeo, Rocío Albert. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid estrenará este año su distrito industrial morte, que se desplegará en los municipios Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos y estará centrado en los sectores biofarma y aeroespacial.

Contará con una ventanilla única de atención, planes de formación adaptados y redes de colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación, según ha avanzado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en la clausura de la jornada 'Horizonte Madrid Norte', organizada por El Periódico de España-Prensa Ibérica en el Centro de Arte de Alcobendas.

Esta nueva herramienta permitirá, en colaboración con los ayuntamientos, "ayudar a las empresas con medidas como la bonificación de impuestos locales, el apoyo a la internacionalización o la transferencia tecnológica entre sus miembros para favorecer la innovación y el aprendizaje", ha detallado el Gobierno regional en un comunicado.

En este sentido, ha subrayado el dinamismo económico de los municipios madrileños del norte, que aglutinan a lo largo del corredor de la A-1 industrias punteras, centros de negocios y parques tecnológicos.

Entre los sectores estratégicos presentes en la zona, Albert ha subrayado el audiovisual, con más de 3.500 empresas en Madrid; los centros de datos, con 35 en servicio y 14 en construcción, y la industria aeroespacial, donde la región concentra el 90% de toda España y, dentro de ella, el 70% se queda en Tres Cantos.

La consejera madrileña también ha remarcado las nuevas infraestructuras de transporte que reforzarán la conectividad de la zona, como la ampliación del tercer carril de la M- 607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo, con una inversión cercana a los 31 millones de euros del Ejecutivo madrileño o la extensión de la red de Metro.

Por su parte, la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García, ha destacado la política fiscal baja y competitiva de su municipio que, junto la estabilidad institucional y política y el impulso de la colaboración público-privada, "han impulsado el crecimiento económico y la instalación de nuevas empresas".

"CUANDO EL NORTE AVANZA, AVANZA TODA LA REGIÓN"

En la jornada, se ha realizado la mesa redonda 'Grandes desafíos del norte de la Comunidad de Madrid: pulso económico, atracción empresarial, transportes y gestión urbana sostenible' en la que ha intervenido la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García, junto a Carlos Blázquez, Jesús Moreno, Noelia Barrado y Alicia Gallego, alcaldes de Colmenar Viejo, Tres Cantos, Soto del Real y Manzanares el Real, respectivamente.

La regidora ha defendido "la política fiscal baja y competitiva" del municipio que, junto la estabilidad institucional y política y el impulso de la colaboración público-privada, "han impulsado el crecimiento económico y la instalación de nuevas empresas".

"Tenemos más de 16.700 empresas, cerca de 700 multinacionales. Las empresas vienen por los impuestos, pero se quedan por la confianza, la seguridad jurídica y la buena gestión que estamos haciendo en sintonía con las políticas liberales de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Alcobendas es hoy una de las apuestas más seguras para invertir en España", ha subrayado García.

Los cinco alcaldes han coincidido en señalar los problemas de movilidad a los que se enfrentan los vecinos de la zona norte de la Comunidad y los trabajadores que cada día se desplazan a estos municipios para trabajar.

Así, García ha recordado que ya ha enviado al Ministerio de Transportes dos cartas pidiendo una solución a los graves atascos que se generan en la A1, la M-40, la M-12 y la M-607. "Lamentablemente no hemos recibido ninguna respuesta y continuamos con un problema que cada vez se agrava más teniendo en cuenta que el transporte público con Madrid también está muy afectado por el deterioro del servicio de Cercanías Madrid", ha añadido.

En 2025 este servicio registró más de 1.500 incidencias, un 240% más que en 2019 y, en el caso de la línea C4 que llega a Alcobendas, se produjeron más de 300 incidencias siendo la línea con más problemas de toda la red de Cercanías, según ha informado el Ayuntamiento.

Asimismo, la alcaldesa ha defendido la importancia de la colaboración entre todos los municipios de la zona norte porque "el norte de Madrid funciona cuando las administraciones colaboran, pero se frena cuando una falla".

"Frente a esta situación, el Gobierno municipal está invirtiendo en mejora de accesos, movilidad inteligente, modernización de polígonos y digitalización de servicios para poder ofrecer viajes mejor conectados con la A-1 y M-12, más aparcamientos y para modernizar la carretera de Fuencarral, un proyecto clave para descongestionar el tráfico y hacer de la vía una auténtica arteria urbana", ha recalcado.