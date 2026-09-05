El distrito de San Blas-Canillejas concentrará desde 2027 sus bodas civiles en la Casa del Reloj

Archivo - Detalle de una de las contrayentes sujetando una rosa blanca durante la celebración de su boda. En Madrid, (España), a 13 de junio de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Municipal de San Blas-Canillejas concentrará desde enero de 2027 la celebración de sus matrimonios civiles en la Casa del Reloj, que se convertirá en el único espacio habilitado para oficiar este tipo de enlaces en el distrito.

Así lo recoge un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), consultado por Europa Press, en el que se recoge que durante el próximo año los matrimonios civiles se celebrarán únicamente en este emplazamiento, situado en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, frente al número 28.

De este modo, el Salón de Plenos de la Junta Municipal dejará de ser escenario de este tipo de enlaces. Fuentes municipales indican a esta agencia de noticias que es una mera cuestión de logística. Este distrito era el único --junto a Chamberí-- que contaba con dos ubicaciones para oficiar bodas civiles.

"Hay días que hay hasta seis bodas por mañana y el concejal que tiene que oficiar tiene que desplazarse de un lado a otro", explican las mismas fuentes, que apuntan que la elección de la Casa del Reloj responde a que es el más escogido por las parejas al contar con jardín.

Las 21 juntas municipales de distrito en la capital oficiaron un total de 3.416 bodas en 2025. Los meses en los que se celebraron más eventos nupciales fueron septiembre (347), mayo (343) y junio (335); y, los que menos, enero (202) y febrero (235).

ENLACES CIVILES EN LOS DISTRITOS

Por distritos, en Centro las ceremonias tienen lugar en la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, 27, mientras que en Arganzuela se ofician en el Salón de Actos Concejala Francisca Martínez Garrido del edificio de Nuevas Dependencias, situado en el paseo de la Chopera, 6.

En Retiro, el espacio habilitado es el Salón de Plenos de la plaza Daoiz y Velarde, 2. Los sábados en los que celebren matrimonios los delegados de Área, las ceremonias se trasladarán al Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez, en los jardines de El Buen Retiro, paseo de Uruguay.

Por su parte, Salamanca dispone del Salón de Bodas de la calle Velázquez, 52, mientras que los sábados los enlaces se celebran en el Centro Cultural Quinta del Berro-Rafael Altamira, en la calle Enrique d'Almonte. En Chamartín, la sede es el Salón de Plenos de la calle Príncipe de Vergara, 142; y en Tetuán, el Salón de Plenos de la calle Bravo Murillo, 357.

En Chamberí, están habilitados el Salón de Plenos y el templete de la plaza de Chamberí, 4. En Fuencarral-El Pardo, las ceremonias se desarrollan en el Salón de Plenos de la avenida de Monforte de Lemos, 40; y en Moncloa-Aravaca, en el Salón de Plenos de la calle Francos Rodríguez, 77.

El Salón de Plenos de la avenida de Las Águilas, 2, es el espacio previsto en Latina; el antiguo Salón de Plenos de la plaza de Carabanchel, 1, en Carabanchel; y el Salón de Plenos de la avenida de Rafaela Ybarra, 41, en Usera. En este último distrito, los sábados las bodas se celebran en el Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella, situado en el parque de Pradolongo, en la calle Doctor Tolosa Latour, 16.

MÁS ESPACIOS EN LA CAPITAL PARA BODAS CIVILES

En Puente de Vallecas, los enlaces se celebran en el Salón de Plenos de la avenida de la Albufera, 42; en Moratalaz, en el Salón de Plenos de la calle Fuente Carrantona, 8; y en Ciudad Lineal, en el Salón de Plenos de la calle Hermanos García Noblejas, 16.

Asimismo, Hortaleza dispone del Salón de Plenos de la carretera de Canillas, 2; Villaverde, del Salón de Plenos de la calle Arroyo Bueno, 53; y Villa de Vallecas, del Salón de Plenos del paseo de Federico García Lorca, 12.

En Vicálvaro, el espacio habilitado es el Salón de Plenos de la plaza de Don Antonio de Andrés, 18. En Barajas, las ceremonias se celebran en el Salón de Plenos de la plaza de Mercurio, 1.