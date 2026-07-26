Doce carreteras siguen afectadas por los incendios, con varios tramos cortados al tráfico

Un coche de la Guardia Civil vigila la evolución del fuego, a 23 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de doce carreteras de la red viaria de la Comunidad de Madrid permanecen afectadas este domingo por los incendios forestales que asolan la Sierra Oeste de la región, con numerosos tramos completamente cortados al tráfico y restricciones a la circulación, según ha informado el Gobierno regional.

Entre las principales vías cerradas se encuentran la M-507, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado; la M-540, entre Villa del Prado y el límite con la provincia de Toledo; la M-501, entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias; la M-541, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, y la M-512, con cortes tanto entre Robledo de Chavela y el cruce con la M-501 como en el tramo de Santa María de la Alameda.

También permanecen cerrados diversos tramos de las carreteras M-531, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela; M-539, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda; M-537, en Robledo de Chavela; y la M-510, entre Valdemorillo y Chapinería.

Asimismo, continúan vigentes restricciones parciales en la M-533, desde Peralejo; la M-521, entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela; y la M-855, desde Navas del Rey, con cortes en un único sentido de la circulación.

Ante esta situación, la Comunidad de Madrid recomienda evitar los desplazamientos por las zonas afectadas por los incendios y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia para facilitar las labores de extinción y garantizar la seguridad de la población.