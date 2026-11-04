Doce heridos en Urda continúan ingresados en hospitales de Madrid y solo uno de ellos sigue en la UCI

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Archivo - Archivo.- Fachada del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 4 noviembre 2026 10:17
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MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Doce heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) continúan ingresados en hospitales madrileños y baja a uno los que permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según el último balance del Gobierno regional.

De esta forma, uno de los pacientes que estaba en la UCI de la Fundación Jiménez Díaz ha pasado a planta y únicamente permanece en cuidados intensivos el herido ingresado en el Hospital Ramón y Cajal.

Por su lado, sube a once el número de hospitalizados en planta sobre los nueve que había este miércoles. En concreto, se encuentran ingresados en los hospitales de Getafe, Infanta Sofía, La Princesa, 12 octubre (dos), Fundación Jiménez Díaz (dos), Clínico, Torrejón, Gregorio Marañón y Gómez Ulla.

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