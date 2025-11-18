Una docena de trabajadores fallecen en octubre por accidentes laborales en la región

Archivo - Dos obreros trabajan durante el inicio de la segunda fase de las obras de Parque Castellana, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de doce trabajadores han fallecido a lo largo de mes de octubre en la Comunidad de Madrid a causa de accidentes laborales, según datos difundidos este martes por el sindicato UGT, que ha incidido en lo "alarmante" del repunte de la siniestralidad en la región.

Según ha recordado el sindicato en un comunicado, ocho de los fallecimientos se produjeron durante la jornada laboral, cinco de ellos en el sector de la construcción por atrapamiento, uno por choque contra un objeto en movimiento y tres en el sector servicios debido a Patologias No Traumaticas (PNT).

Los otros cuatro decesos se debieron a accidentes mortales ocurrieron 'in itinere', y pertenecientes también al sector servicios.

El sindicato ha lamentado la elevada siniestralidad laboral y ha trasladado su "dolor, pesar y solidaridad" a las familias y compañeros de las víctimas.

Durante octubre se registraron un total de 8.801 accidentes laborales, una cifra ligeramente inferior a los 9.301 del mismo mes de 2024. Sin embargo, la construcción registró un aumento del 8 por ciento en sus accidentes totales, al pasar de 1.182 a 1.277, además de un incremento de los siniestros mortales en jornada.

El sector servicios continúa como el más afectado si se suman los accidentes viales laborales, con siete fallecidos, tres de ellos durante su jornada laboral y los otros cuatro 'in itinere'.

UGT Madrid ha subrayado que "más de siete personas fallecen cada mes por el hecho de trabajar" en la región. Entre enero y octubre, 74 personas han muerto en accidentes laborales, una más que en el mismo periodo del año anterior. En total se han contabilizado 73.049 accidentes de trabajo.

El sindicato ha destacado que los accidentes graves han aumentado un 85,7 por ciento en la construcción, al pasar de 14 a 26. También han crecido en el sector de la industria (33,3%), y en la agricultura otro 50 por ciento. La siniestralidad vial laboral registró un incremento de la mortalidad del 14,29%.

Las PNT siguen siendo la principal causa de accidentes mortales, seguidas de los siniestros 'in itínere', con 16 fallecimientos, y los accidentes 'in misión', con nueve víctimas.

Pese a que el total de accidentes laborales se ha reducido un 2,78% respecto al periodo enero-octubre de 2024, UGT Madrid ha incidido en que las cifras de siniestralidad laboral son "intolerables" y ha reclamado no relajar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.