El doctor que denunció la "manipulación" de listas en el Ramón y Cajal se querella contra Matute por su "hostigamiento"

Archivo - La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El doctor Luis Alberto Martos, cirujano del Hospital Ramón y Cajal que denunció la modificación de la prioridad de 57 pacientes en las listas de espera quirúrgicas del centro, emprenderá acciones legales contra la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, por "el hostigamiento" que asegura haber sufrido tras denunciar la supuesta alteración de las listas de espera.

Así lo ha anunciado este jueves durante una concentración de apoyo celebrada a las puertas del hospital. "Quiero anunciar desde aquí que desde este momento vamos a emprender acciones legales contra el hostigamiento que he vivido con esta burda declaración llena de falsedades sobre mi persona. Y van a ser acciones tanto desde el punto de vista penal como civil", ha aseverado.

También ha afirmado ser "víctima de una serie de acusaciones" que espera que "la justicia la resuelva de la misma manera que ha resuelto todo hasta ahora", dándole y quitándosela a los que lo han denunciado.

El doctor ha asistido a la protesta convocada por vecinos a las puertas del Hospital Ramón y Cajal para pedir "responsabilidades" tras la supuesta alteración de las listas de espera en el centro hospitalario.

El acto de protesta ha tenido lugar esta mañana en las puestas del centro hospitalario ante las "trampas" en las listas de espera hospitalarias y en ella se exigirá una "investigación de lo sucedido".

"Ser capaces de modificar y aminorar la gravedad de nuestras patologías, cambiando la prioridad quirúrgica que necesitamos, la decidida por nuestros especialista, poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida, denota una crueldad y falta de ética que no son admisibles en quienes dirigen nuestro sistema sanitario público", apunta este movimiento vecinal en un comunicado.

Desde la Consejería de Sanidad se ha apuntado a un problema entre dos profesionales del centro, el denunciante de los hechos, el cirujano Alberto Martos, y su jefe del servicio, Basilio de la Torre. En cualquier caso, se anunció una investigación de lo sucedido, con la apertura de diligencias de información interna para volver a revisar todo el sistema.

Desde el espacio vecinal, no obstante, exigen una investigación de lo sucedido, así como la asunción de responsabilidades, y que se deje de "culpabilizar a la persona que ha denunciado las irregularidades", en referencia al doctor Alberto Martos.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, aseguró la pasada semana que fue el propio denunciante el que "manipuló de manera irregular" las listas de espera de traumatología "para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos".

"Estamos indignadas al comprobar que los gestores de nuestro sistema sanitario público, la presidenta de la Comunidad y su consejera de Sanidad están dando más importancia a sus intereses políticos y económicos que a nuestra salud", denuncian desde el espacio vecinal, desde el que reclaman que "esos actos delictivos tengan la responsabilidad que les corresponda".