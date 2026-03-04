Dos de los cuatro residentes que permanecen en los apartamentos municipales San Francisco alertan de un posible desalojo

Archivo - Vecinos y usuarios protestanto a las puertas de los Apartamentos Municipales para Mayores San Francisco en Madrid - ASOCIACIÓN VECINAL CAVAS EN LA LATINA - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos de los cuatro residentes que todavía permanecen en los apartamentos municipales para mayores San Francisco, en La Latina, han expresado su preocupación ante la posibilidad de un desalojo mientras que el Ayuntamiento sostiene que se encuentra a la espera de la resolución judicial en relación con la autorización de entrada en las viviendas.

La situación se remonta a 2024, fecha en la que el Consistorio comunicó a los 61 usuarios de este equipamiento público asistencial la necesidad de abandonar temporalmente el inmueble para acometer una reforma integral destinada a subsanar deficiencias del edificio.

La mayoría de los residentes aceptó el traslado a otras soluciones habitacionales, pero cuatro personas se negaron a abandonar los apartamentos. Ante esta situación y una vez agotado el plazo fijado para el desalojo voluntario, el Consistorio decidió iniciar la vía judicial en junio de 2025 para poder ejecutar la salida de los residentes y comenzar las obras previstas.

Según han recordado fuentes municipales a Europa Press, el edificio presenta importantes deficiencias que requieren una rehabilitación integral, con una inversión estimada de 3,8 millones de euros, cuya ejecución quedó paralizada ante la negativa de cuatro personas a abandonar el edificio.

"Al persistir la negativa, se solicitó al juez la autorización de entrada en domicilio. Actualmente estamos a la espera del pronunciamiento judicial", han indicado a Europa Press. Por su parte, uno de los usuarios que se mantienen en los apartamentos ha asegurado, en un vídeo difundido por la Asociación Vecinal La Chispera, que ha recibido una notificación.

MISMAS ALTERNATIVAS

Desde el Ayuntamiento subrayan que los técnicos municipales han establecido que la rehabilitación debe realizarse libre de ocupantes por la propia seguridad de los usuarios.

En este sentido, las mismas fuentes consultadas por Europa Press lamentan que se haya tenido que acudir a la vía judicial por la "actitud irresponsable" de los cuatro últimos residentes, que "perjudica a los 57 usuarios que sí entendieron la necesidad de acometer la obra y que desde octubre de 2024 se encuentran realojados en otros recursos".

Desde el Ayuntamiento reiteran que a estos usuarios que siguen dentro de los apartamentos se les han ofrecido las "mismas alternativas" que a sus compañeros. Entre ellas, señalan, alojarse temporalmente en una residencia donde tendrían cubiertos los servicio de alimentación, lavandería, fisioterapia o atención sanitaria.

Igualmente, desde el Área liderada por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, indican además que al finalizar la reforma todos los usuarios "volverán al mismo apartamento en el que residían y con las mismas condiciones económicas".

En este sentido, destacan que la reforma del edificio permitirá poner a disposición siete plazas adicionales en apartamentos, "que por sus deficiencias no podían ser habitados ahora mismo".

LA ASOCIACIÓN VECINAL PIDE EL INFORME TÉCNICO

La Asociación Vecinal La Chispera, que muestra su apoyo a los residentes, cuestiona la necesidad de vaciar completamente el edificio para ejecutar las obras y ha reclamado que el Ayuntamiento haga público el informe técnico que lo justifique.

La entidad pide que se paralice cualquier desalojo inminente y que se garantice el retorno de los residentes que abandonaron los apartamentos una vez finalicen los trabajos de rehabilitación.

Además, en un comunicado, la entidad solicita que el edificio mantenga su uso como equipamiento público de apartamentos asistenciales para mayores y que, en caso de ser posible, las obras puedan realizarse por fases para compatibilizarlas con la permanencia de los residentes que aún continúan en el inmueble.