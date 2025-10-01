Dos detenidos por provocar el incendio en el aparcamiento de intu Xanadú a mediados de agosto

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado de la detención de dos personas acusadas de un delito por imprudencia al, supuestamente, provocar las llamas que el pasado 12 de agosto calcinaron once vehículos en el aparcamiento del centro comercial intu Xanadú, en Arroyomolinos.

Los hechos se produjeron en torno a las 19.30 horas, cuando los dos acusados habrían arrojado un cigarro mal apagado a una zona de pasto, lo que, debido a las altas temperaturas de aquél momento, provocó el inicio del fuego, ha informado el instituto armado.

En aquel incendio resultaron afectados un total de once vehículos y provocó otros daños diversa consideración. Cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid atendieron aquella emergencia, que obligó a confinar a los clientes del centro comercial.