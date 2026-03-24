Dos detenidos en Puente de Vallecas tras una kamikaze huída en un coche robado con una niña de 2 años en él

Detenidos por Policía Municipal - POLICÍA MUNICIPAL

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a dos personas en el distrito de Puente de Vallecas tras protagonizar una peligrosa y kamikaze huída en un coche robado, en el que además llevaban a una niña de 2 años, durante la que embistieron a varios vehículos policiales e intentaron agredir a los efectivos de este Cuerpo.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.00 horas del pasado día 9 de marzo en el parking del Centro Comercial Islazul, en la calle de la Calderilla, en el distrito de Carabanchel, según han indicado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal.

En ese punto se había establecido un dispositivo de vigilancia tras varias denuncias que apuntaban a la comisión de hurtos en el mismo por el método de la 'siembra', por el que se distrae con alguna excusa al conductor de los vehículos para hacer que se baje del mismo con el objetivo de que otra persona se haga con cualquier objeto de valor que haya en su interior.

Durante este dispositivo, los agentes localizaron a un vehículo sospechoso que podía estar relacionado con estos hurtos y, al comprobar la matrícula, descubrieron que figuraba como sustraído. Al activar las señales luminosas y acústicas para que proceder a la identificación de sus ocupantes, el coche emprendió la huída a gran velocidad.

Se inició una persecución entonces por Vía Lusitana hasta la M-40 en dirección a la A-3 durante la que el vehículo sospechoso circulaba zigzagueando, realizando adelantamientos peligrosos, invadiendo el arcén y poniendo en riesgo al resto de vehículos.

En la salida de la M-40 hacia Mercamadrid, el turismo embistió a una patrulla policial que le intentó cerrar el paso, una maniobra que repitió en varias ocasiones en su intento de huída. Además, en la salida de esta vía de circunvalación hacia Embajadores se saltó varios semáforos y circuló en ciertos momentos en sentido contrario.

Finalmente, al final de Embajadores, el turismo se subió a la acera en una glorieta en la que iba en sentido contrario y reventó la rueda. Tras ello, sus ocupantes, un hombre y una mujer de nacionalidad peruana y nacidos en 1999, abandonaron el vehículo a pie con una niña de 2 años en brazos y se adentraron en la zona del Parque Forestal de Entrevías, en la zona sur de Puente de Vallecas.

Tras una huída a la carrera, intentaron ocultarse tendiéndose en el suelo pero fueron localizados. En este momento, el hombre, padre de la menor, arrojó la niña a los agentes, que lograron recogerla en el aire sin que sufriera ningún daño.

El hombre opuso resistencia cuando finalmente fue interceptado y llegó a golpear a los efectivos antes de ser arrestado. Se trata de un varón con antecedentes penales por hurtos y sin el permiso de circulación en vigor.

Además de un delito por conducir sin permiso en vigor, se le imputan delitos de conducción temeraria, apropiación indebida y lesiones. Por su lado, la mujer que le acompañaba está acusada de estos dos últimos delitos. La madre biológica de la niña acudió al lugar y se hizo cargo de la misma.