Dos familias de cantaores, los Canelas y Pañeros, culminarán este sábado en Suma Flamenca con 'Campo de Gibraltar'

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de dos familias cantaoras de la comarca de Campo de Gibraltar, los Canelas y los Pañeros: Perico El Pañero, José Canela y José Pañero y Fernando Canela proponen este sábado el recital a cuatro 'Campo de Gibraltar' en el Centro Cultural Paco Rabal de Madrid, a las 20 horas y actuarán acompañados por el guitarrista José de Pura.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, en su recital resaltarán "la singularidad de la comarca gaditana", de la que salieron, entre otros, Paco de Lucía y sus hermanos Pepe y Ramón, Antonio el Chaqueta y su larga familia, los Jarrito, Pansequito, Chiquetete, Quino Román o Chato Méndez.

Los Canelas tienen como estandarte al recordado cantaor Canela de San Roque y sus representantes actuales, José y Fernando, defienden "el pabellón de su casa". En la familia de los Pañeros, Perico es un cantaor de "marcado clasicismo que encandila a los buenos aficionados por su depurado concepto del cante". José, por su parte, conoce a la perfección todos los estilos, pero destaca en su faceta de cantaor y bailaor "festero".

Pero antes del espectáculo 'Campo de Gibraltar', hoy María Moreno, explorará en 'More (no) more' (Sala Roja de Teatros del Canal a las 20.30 horas), entre la tradición y la contemporaneidad. Premiada en la Bienal de Flamenco de Sevilla, con el Giraldillo al Momento Mágico de la Bienal, esta obra cuenta con la dirección de Rafael R. Villalobos y el vestuario de Palomo Spain.

Hoy también la cantaora María Terremoto realiza en 'Terremoto', "un siglo de sangre" en el Centro cultural Paco Rabal de Madrid a las 20 horas y un recorrido por "la memoria de sus ancestros, llevando el cante de sus predecesores a este siglo".

Los recitales del sábado comienzan con Arcángel, nombre de referencia en el flamenco prácticamente desde que empezó como cantaor profesional alrededor de los 15 años de edad. En su actuación en el Auditorio Teresa Berganza de Villaviciosa de Odón (19 horas), Dani de Morón le acompañará a la guitarra y Los Mellis el compás.

En la Sala Roja, Joaquín Grilo se adentra en 'Alma' (20.30) en esta manifestación "misteriosa" que pretende transmitir al espectador a través del baile. Como afirma el bailaor jerezano, "la riqueza del alma se mide por lo mucho que puedes sentir".