Dos heridos en una agresión con arma blanca en Legazpi, uno de ellos ha perdido mucha sangre - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

La madrileña zona de Legazpi ha registrado en las primeras horas de este sábado una agresión con arma blanca con dos hombres que se han visto implicados.

Los dos heridos presentaban heridas incisas en el rostro. Uno de ellos está grave al haber perdido una gran cantidad de sangre, ha informado Emergencias Madrid.

El otro presentaba heridas de carácter leve. Ambos han sido asistidos y trasladados a un centro hospitalario por los profesionales del Samur.