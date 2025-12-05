Dos heridos al colisionar un turismo contra un camión que quedó semivolcado en medio de la vía en Getafe

Equipo de Bomberos de la Comunidad de Madrid - EMERGENCIAS 112 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una de ellas ha requerido hospitalización, después de que un turismo haya impactado contra un camión que transportaba toneladas de cerveza y que volcase tras salirse de la vía en el kilómetro 50 de la carretera M-50 en Getafe.

Un equipo de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha confirmado a Europa Press que el conductor del camión ha sido trasladado al Hospital de Getafe tras sufrir lesiones leves, mientras que el conductor del turismo solo ha requerido tratamiento en el lugar del accidente.

La colisión ha tenido lugar después de que el camión, que contenía unas 20 toneladas de cerveza, se haya salido de la vía quedando posteriormente semivolcado esparciendo toda la carga. Poco después el turismo ha impactado con la caja del camión, que ha cortado toda la carretera.

Hasta cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado realizando labores de aseguramiento del vehículo, control de un derrame de combustible y limpieza de vía, mientras que efectivos de la Guardia Civil se han encargado de regular el tráfico y los desvíos.