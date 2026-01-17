Dos heridos graves en un accidente entre un motorista y un ciclista en la calle O'Donnell

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una motocicleta y un ciclista han resultado heridos graves y han sido trasladados al hospital tras un accidente ocurrido en la calle O'Donnell de la capital madrileña, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Efectivos de Samur-Protección Civil han acudido al lugar del accidente y han encontrado inconscientes en el suelo a los dos implicados, separados por unos 40 metros de distancia. Se desconocen las causas del accidente que ha tenido lugar pasadas las 4.00 horas de la madrugada.

El ciclista, de 25 años de edad, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y, tras ser estabilizado, ha sido trasladado con pronóstico grave al hospital 12 de Octubre. El motorista, de 43 años, también ha sido diagnosticado con traumatismo craneoencefálico grave y trasladado al hospital Gregorio Marañón después de ser intubado por Samur-PC.

Policía Municipal de Madrid ha escoltado a ambos convoyes a los centros hospitalarios e investiga lo sucedido.