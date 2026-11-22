1136235.1.260.149.20261122110153 Archivo - Ambulancia del Summa 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 53 años ha resultado herida grave y un hombre de 62 años potencial al ser arrollados por un turismo en una calle de la localidad de Rivas-Vaciamadrid.

El arrollamiento tuvo lugar sobre las 20.50 horas a la altura del número 1 de la calle Simone de Beauvoir, en el barrio de Rivas Urbanizaciones, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Como consecuencia del impacto, la mujer ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo. Tras ser atendida en el lugar por sanitarios del Summa 112, ha sido trasladada hasta el Hospital Gregorio Marañón, donde ha ingresado con pronóstico grave.

Por su lado, el hombre de 62 años ha sufrido diversas heridas y ha sido trasladado como potencial al Hospital de La Princesa para su valoración definitiva, ha explicado María Redondo, jefa de guardia del Summa 112.

Agentes de la Policía Local de Rivas-Vaciamadrid se han hecho cargo de la investigación del caso, que se encuentra judicializado, para tratar de determinar lo sucedido.