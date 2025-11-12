Dos institutos públicos de Barajas y Latina serán rehabilitados de manera integral con una inversión de 7 millones

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid llevará a cabo la rehabilitación integral de los institutos públicos Alameda de Osuna y Mariano José de Larra de la capital, situados en los distritos de Barajas y Latina.

Lo hará después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado este miércoles la adjudicación de las obras, que contarán con un plazo de ejecución de seis meses y una inversión cercana a los siete millones de euros, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Ambos proyectos forman parte de la estrategia de modernización del parque de centros educativos de la región y persiguen mejorar el confort térmico y ambiental de sus instalaciones, con el fin de crear entornos más adecuados para el desarrollo de las clases. Asimismo, las actuaciones contribuirán a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con los objetivos de descarbonización.

En el IES Alameda de Osuna, del distrito de Barajas, las obras contarán con un presupuesto de 4,4 millones de euros e incluirán la rehabilitación integral de todos sus edificios bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

Los trabajos contemplan la mejora de fachadas y cubiertas mediante la instalación de aislamientos térmicos y sistemas de impermeabilización, así como la sustitución de las antiguas calderas de gasoil por equipos de aerotermia, más respetuosos con el medio ambiente.

También se renovará todo el sistema de calefacción, se ampliará la capacidad de generación de energía fotovoltaica del centro hasta los 77 kW, se sustituirán las luminarias no LED por otras de bajo consumo y se incorporarán medidas de protección solar, como lamas orientables en las fachadas más expuestas. Además, se llevará a cabo la retirada y reposición de distintos elementos, la elevación del suelo de la biblioteca y la reparación de solados y muros exteriores.

Por otra parte, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades destinará otros 2,5 millones de euros a los trabajos de mejora del instituto Mariano José de Larra del distrito de Latina. En este caso, también se procederá a la rehabilitación energética integral que abarcará tanto la estructura exterior del edificio como el interior.

Se procederá a la renovación de carpinterías, pavimentos y cubiertas, a la ejecución de sistemas de aislamiento térmico en el exterior y a la instalación de nuevos equipos de calefacción y producción eléctrica mediante paneles solares.

Del mismo modo, las obras incluirán la mejora de las zonas interiores y la restauración de los aseos y vestuarios, así como diversas intervenciones de urbanización en el norte de la parcela.